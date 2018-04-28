В Пермском крае в гостинице нашли почти 100 нарушений пожарной безопасности

Почти 100 нарушений пожарной безопасности обнаружили в здании гостиницы в Осе. В помещениях узкие проходы, нет запасных выходов, в подсобных помещениях — открытая проводка. Как рассказали в службе судебных приставов по Пермскому краю , в пожароопасном здании, расположенном по адресу ул. Маяковского, 60а, находятся гостиница, баня и бар. Во время проверки пожарные выявили 99 нарушений пожарной безопасности, среди которых узкие проходы, отсутствие запасных выходов, открытая проводка в подсобных помещениях и так далее. Всё это представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому судебные приставы возбудили исполнительное производство и закрыли здание. Двери опечатали на неустановленный срок. Ремонтные работы по устранению нарушений находятся на контроле судебных приставов.