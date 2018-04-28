Ещё
В Пермском крае в гостинице нашли почти 100 нарушений пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае в гостинице нашли почти 100 нарушений пожарной безопасности 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Почти 100 нарушений пожарной безопасности обнаружили в здании гостиницы в Осе. В помещениях узкие проходы, нет запасных выходов, в подсобных помещениях — открытая проводка.
Как рассказали в службе судебных приставов по Пермскому краю, в пожароопасном здании, расположенном по адресу ул. Маяковского, 60а, находятся гостиница, баня и бар. Во время проверки пожарные выявили 99 нарушений пожарной безопасности, среди которых узкие проходы, отсутствие запасных выходов, открытая проводка в подсобных помещениях и так далее. Всё это представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому судебные приставы возбудили исполнительное производство и закрыли здание. Двери опечатали на неустановленный срок. Ремонтные работы по устранению нарушений находятся на контроле судебных приставов.
АиФ Пермь: последние новости
Соцсети: в Перми горят трущобы в районе центрального рынка В Перми большой пожар около рынка возник из-за неисправной электроплитки В Пермском крае закрыли ночной клуб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян191
Анонсировано повышение пенсионного возраста459
Известный режиссер разбился в ДТП13
Лавров сделал заявление года119
Медведев высказался об уходе на отдых257
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение