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В Орске закрыли «Универмаг» из-за нарушений пожарной безопасности
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В Орске закрыли «Универмаг» из-за нарушений пожарной безопасности 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске приставы опечатали здания «Универмага», киноцентр «Орск» и детский центр «Детвора».
Ленинский районный суд Орска ранее поступило исковое заявление от прокуратуры о запрете эксплуатации здания «Универмага» до устранения требований пожарной безопасности, сообщает Орск.ру. Первое судебное заседание состоится в мае.
Напомним, в Оренбурге из-за нарушений требований пожарной безопасности ранее закрыли ТК «Три кита» и «Мебельный базар». Оба комплекса были открыты в неспециализированных помещениях. Прокуратура заинтересовалась, каким образом собственники получили разрешение Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области на эксплуатацию.
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