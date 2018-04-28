В Орске закрыли «Универмаг» из-за нарушений пожарной безопасности 

В Орске приставы опечатали здания «Универмага», киноцентр «Орск» и детский центр «Детвора».
Ленинский районный суд Орска ранее поступило исковое заявление от прокуратуры о запрете эксплуатации здания «Универмага» до устранения требований пожарной безопасности, сообщает Орск.ру. Первое судебное заседание состоится в мае.
Напомним, в Оренбурге из-за нарушений требований пожарной безопасности ранее закрыли ТК «Три кита» и «Мебельный базар». Оба комплекса были открыты в неспециализированных помещениях. Прокуратура заинтересовалась, каким образом собственники получили разрешение Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области на эксплуатацию.