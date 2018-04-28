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Костромские пожарные устроили огромный фонтан на главной площади
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Костромские пожарные устроили огромный фонтан на главной площади 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Сегодня костромские пожарные делились с костромичами искусством укрощения огня, пускали всех желающих в кабины машин МЧС и устраивали огромный фонтан прямо на Сусанинской площади — под эгидой 369-летия Пожарной охраны в городе состоялась выставка «красных машин», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В этот раз организаторы решили сделать упор не на количестве, а на качестве экспонатов. Каждый из шести автомобилей экипирован по разному: некоторые оснащены всем необходимым для вызволения человека из помятого авто, оборудование других отвечает последним техническим требованиям современности.
Автовыставка началась со стихов и песен юных пожарных. Молодые агитаторы соревновались в искусстве убеждения на тему осторожного обращения с огнем. По утверждениям организаторов, такие речи очень хорошо воспринимаются их ровесниками.
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Посмотреть на происходящее собралось очень много семей с детьми. Малыши с удовольствием исследовали содержимое кабин, а родители делали снимки на память.
Один из самых интересных моментов выставки — мастер класс по использованию огнетушителя. Пожарные устроили на площади мини-пожар, и показали костромичам, как ликвидировать его с помощью специального средства.
Все завершилось фонтаном из пожарных рукавов. Он был поистине огромным: брызги от 12-метровых струй воды, направленных в центр площади, освежили несколько слишком любопытных костромичей. По задумке организаторов, фонтан должен символизировать дружбу и единение всех пожарных.
По мнению Светланы Дергуновой, руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Костромской области, подавляющее большинство местных жителей знакомы с правилами пожарной безопасности.
Большая часть костромичей умеет пользоваться огнетушителями. Недавно появилось хорошее веяние — люди стали покупать огнетушители в квартиры и дачные домики. Это очень нужно для безопасности проживающих там людей, их родных и близких. После недавних событий многие костромичи даже задумались о том, чтобы обучиться обращению с первичными средствами пожаротушения. За этим обращаются в ВДПО — Всероссийское добровольное пожарное общество, — прокомментировала Светлана ДЕРГУНОВА.
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