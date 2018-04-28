Более 500 специалистов и добровольцев обеспечат безопасность в столице 

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Более 500 добровольцев и сотрудников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в майские праздники обеспечат пожарную безопасность. Об этом сообщили 28 апреля на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
— 1 мая на 30 объектах, там, где организуют массовые мероприятия, пожарную безопасность обеспечат 14 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 150 сотрудников МЧС и добровольных пожарных. Еще 350 человек пронаблюдают территорию лесопарковых зон в праздничные дни — сообщили в агентстве со ссылкой на пресс-службу столичного управления спасательного ведомства.
Отметим, что помимо этого, специалисты обеспечат безопасность на воде.