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Селян из Паники попросили успокоиться
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Селян из Паники попросили успокоиться 

News.ru 1 час назад
ГУ МЧС по Оренбургской области просит жителей села Паника сохранять спокойствие, однако покидать свои дома им тоже не рекомендуется.
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