Не разжигайте костры: самарцев предупредили о правилах поведения в лесу

Региональные власти обратились к жителям Самарской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах в выходные и праздничные дни.

— Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установили особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, работать с открытым огнем, засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами, — говорится в сообщении областного правительства.

За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.