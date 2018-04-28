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Не разжигайте костры: самарцев предупредили о правилах поведения в лесу
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Не разжигайте костры: самарцев предупредили о правилах поведения в лесу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Региональные власти обратились к жителям Самарской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах в выходные и праздничные дни.
— Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установили особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, работать с открытым огнем, засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами, — говорится в сообщении областного правительства.
За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.
Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.
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