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12 фактов о пожарных машинах, которых вы не знали
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12 фактов о пожарных машинах, которых вы не знали 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Каждая из таких машин поразительна уже сама по себе, но даже в их когорте есть настоящие уникумы, сражающиеся с нефтяными пожарами, готовые поднять людей на огромную высоту и даже отличающиеся очень скромными размерами. Прошлое и настоящее пожарной техники — в нашей подборке удивительных фактов.
Первый пожарный автомобиль в нашей стране был собран в 1904 года в Санкт-Петербурге на знаменитой фабрике Петра Фрезе. Правда, назвать его отечественным продуктом нельзя, поскольку все агрегаты и узлы были позаимствованы у иностранных аналогов.
Например, 1-цилиндровый мотор мощностью 10 л.с. был французским и выпускался фирмой «Де Дион». «Пожарка» могла увезти 10 человек, а ее арсенал состоял из пары деревянных лестниц, стендера (колонка на водопроводный кран) и двух 170-метровых рукавов. Машина значительно опережала конные экипажи (обычно приезжала раньше на 20-25 минут). Так что, именно с автомобиля Петра Фрезе и началась эпоха безлошадных экипажей.
Легендарное предприятие Русско-Балтийский вагонный завод сумело наладить выпуск пожарных машин только в 1913 году, незадолго до начала Первой Мировой войны. Автомобиль «Русско-Балтийский тип Д24-40» был продемонстрирован на Санкт-петербургской выставке в мае того же года. Но пожарную охрану столицы он не заинтересовал. Поэтому отправился на службу в родную Ригу.
В молодом советском государстве работу пожарных высоко ценили. Поэтому их удостоили чести проводить парады на Красной площади. А вообще, первый парад в истории состоялся 15 мая 1914 года в городе Богородске.
Одной из самых удачных «пожарок» СССР принято считать АЦУ-20, которую начали выпускать в 1962 году. Этот автомобиль отличался простотой, ремонтопригодностью и невероятной надежностью, ведь «двадцатый» создавали специально для работы в сельской местности. Поскольку кабину расчета и часть противопожарного оборудования было решено убрать, удалось увеличить вместимость цистерны до 1550 литров. Мощный насос ПН-20 подавал воду со скоростью 1200 л/мин. И хотя с производства ее сняли в 1968 году, во многих деревнях России и бывших советских республик АЦУ-20 исправно нес службу до середины 90-х годов.
Ну и, конечно, нельзя обойтись без легендарной модели — АЦ-40, которая была создана на базе грузовика ЗИЛ-131. Она могла доставить к месту пожара 7 человек и позволяла справиться с огнем не только при помощи воды, но и пены. Выпускалась эта «пожарка» на Прилукском заводе с 1970 по 1984 годы.
В свободное время от тяжелой и опасной службы пожарные… нет, не снимают котят с деревьев, как говорится в разных американских фильмах, а устанавливают мировые рекорды. В январе 2012 году пожарный департамент города Атока, что в штате Оклахома, вывел на дороги 220 автомобилей. Впечатляющий и самый большой в мире парад пожарной техники нашел достойное место в Книге рекордов Гиннесса.
Пожарный танк? Понятия, казалось бы, взаимоисключающие, однако подобная техника в действительности существует и производит неизгладимое впечатление. Эти машины действительно созданы на танковом шасси и используют газоводяную установку для тушения огня. Например, в начале девяностых компания MB Drilling отправила в Кувейт подобного монстра по имени Big Wind для тушения нефтяных пожаров. За основу взяли легендарный Т-34, водрузили на него реактивные двигатели истребителя МиГ-21. Три форсунки над каждым соплом распыляли воду, которая, попадая в реактивную струю распылялась, образуя газоводяную смесь.
Пламя встречается с поистине убийственной мощью: реактивная установка способна обрушить на огненную стихию более 30 000 литров воды. Скорость газоводяного потока достигает 1240 км/ч!
Один из самых маленьких пожарных автомобилей в мире построен на основе шестиколесного мотовездехода Polaris. Этот проныра, способный легко просачиваться через скопления людей, работает в кампусе Ратгерского университета штата Нью-Джерси. От серийного Polaris его отличает бак с водой, насос и шланг.
Среди пожарных, работающих на самом высоком в мире подъемнике Skylift F 112 HLA, в принципе нет, и не может быть людей с боязнью высоты. Система от Финской компании Bronto на шасси Mercedes-Benz способна поднять огнеборцев на 112-метровую высоту. Интересно и то, что платформа может находиться на высоте 90 метров при 25-метровом вылете стрелы вбок. Рекордные показатели!
Штаты заслуживают особого внимания в разрезе беседы о пожарной технике. Здешние «пожарки» поистине грандиозны! В Новом Свете было немало производителей машин для огнеборцев. Увы, многие канули в Лету, включая American LaFrance, одну из самых специализированных, старейших и знаменитых марок. Подумать только, она существовала с 1873 по 2014 год!
Человек способен устраивать неприятности везде, где бы он ни находился. В этой связи не удивляет наличие пожарной части в составе американской антарктической станции МакМердо, которая насчитывает порядка сотни построек. Полюбуйтесь на автомобиль, работавший в тех краях в семидесятые годы.
Если в аэропорту происходит беда, то на помощь приходит «Пантера» — австрийский монстр Panther от компании Rosenbauer. Автомобиль специального назначения впечатляет внешним видом а-ля луноход и существует в разных модификациях с двумя, тремя и четырьмя осями. Восьмиколесник мощностью 1450 л.с. несет на борту 19 тысяч литров воды, способен выбросить 10 тысяч литров в минуту на бушующее пламя и при этом развивает до 135 км/ч.
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