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Жителям Екатеринбурга запретят посещать леса
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Жителям Екатеринбурга запретят посещать леса 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
Жители Екатеринбурга больше не смогут посещать леса. В уральской столице вводится особый противопожарный режим, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, с 28 апреля Екатеринбург переходит на особый противопожарный режим. Горожанам запретят посещать леса и торфяные массивы. Исключения коснутся лишь тех уральцев, работа которых непосредственно связана с нахождением лесу. Кроме того, в лес будет запрещено въезжать на автомобилях, за исключением пожарного спецтранспорта.
Также запрещается использовать открытый огонь во время работ в лесах и на торфяных полях, выжигание сухой травы рядом с лесными участками и на территории садовых товариществ в жаркую и ветреную погоду, а также в случае штормового предупреждения.
Районные администрации уральской столицы должны будут организовать дежурства, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации пожарной безопасности, привлечь специалистов, чтобы они выявляли нарушения законодательства и рассказатиь дачникам о небоходимости соблюдать требования пожарной безопасности.
Ограничения продлятся до тех пор, пока не будет вынесено особое распоряжение.
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