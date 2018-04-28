Жителям Екатеринбурга запретят посещать леса

Жители Екатеринбурга больше не смогут посещать леса. В уральской столице вводится особый противопожарный режим, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, с 28 апреля Екатеринбург переходит на особый противопожарный режим. Горожанам запретят посещать леса и торфяные массивы. Исключения коснутся лишь тех уральцев, работа которых непосредственно связана с нахождением лесу. Кроме того, в лес будет запрещено въезжать на автомобилях, за исключением пожарного спецтранспорта.

Также запрещается использовать открытый огонь во время работ в лесах и на торфяных полях, выжигание сухой травы рядом с лесными участками и на территории садовых товариществ в жаркую и ветреную погоду, а также в случае штормового предупреждения.

Районные администрации уральской столицы должны будут организовать дежурства, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации пожарной безопасности, привлечь специалистов, чтобы они выявляли нарушения законодательства и рассказатиь дачникам о небоходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

Ограничения продлятся до тех пор, пока не будет вынесено особое распоряжение.