В Крыму обезвредили якорную немецкую мину времен ВОВ весом более 600 кг

Работники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели опасную крупную операцию по обезвреживанию якорной мины в акватории Чёрного моря около с. Песчаное Бахчисарайского района. Об этом сообщается на сайте крымского управления МЧС.

Сообщение о подозрительном предмете около пляжа Сокол с. Песчаного пришло в службу спасения от дайверов, любителей подводного плавания.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ликвидировать взрывоопасный предмет на месте обнаружения.

Для проведения пиротехнических работ в с. Песчаное направили группу подводного разминирования и специальных водолазных работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Прибыв на место, спасатели определили опасный предмет, как якорную немецкую донную мину времен Великой Отечественной войны весом 632 кг, содержащую около 300 кг взрывчатого вещества. Снаряд находился в 25 метрах от берега на глубине трёх метров.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова при опасных работах особое внимание уделили обеспечению пожарной безопасности и безопасности населения: на время проведения работ организовали закрытие судоходства, а также эвакуацию жителей в безопасное место.

Специальным оборудованием снаряд был отбуксирован на безопасное расстояние и глубину и с соблюдением максимальных мер безопасности ликвидирован.

После подрыва мины специалисты повторно погрузились для обследования окружающей территории на наличие других опасных предметов, но ничего не обнаружили.

В операции по разминированию привлекли 140 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России участвовали 40 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.