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Кинотеатр «Высота» реконструируют в многофункциональный общественный центр
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Кинотеатр «Высота» реконструируют в многофункциональный общественный центр 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Кинотеатр «Высота» на юго-востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром. Как сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), проект предполагает реконструкцию существующего двухэтажного здания кинотеатра в четырехэтажное.
В обновленном комплексе появятся супермаркет, торговая галерея с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, кинокомплекс, а также административно-бытовые и служебные помещения. Кроме того, в здании будут условия для развития малого бизнеса и предпринимательства. (вт)
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