Кинотеатр «Высота» реконструируют в многофункциональный общественный центр

Кинотеатр «Высота» на юго-востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром. Как сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), проект предполагает реконструкцию существующего двухэтажного здания кинотеатра в четырехэтажное.

В обновленном комплексе появятся супермаркет, торговая галерея с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, кинокомплекс, а также административно-бытовые и служебные помещения. Кроме того, в здании будут условия для развития малого бизнеса и предпринимательства. (вт)