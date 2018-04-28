Ещё
В Уфе из-за нарушений пожарной безопасности закрыли торговый центр и спорткомплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе из-за нарушений пожарной безопасности закрыли торговый центр и спорткомплекс 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики завершились проверки, организованные сотрудниками МЧС и прокуратурой. По их итогам приостановлена деятельность торгового центра «Азия» и «Центр развития „Восточный клуб“». В помещениях выявлены нарушения пожарной безопасности.
— В ТЦ неисправна автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения, а на цокольном этаже их вовсе нет. К тому же в здании нет вытяжной вентиляции, нарушена изоляция электропроводки. Доступ к пожарным кранам забит коробками, а двери эвакуационных выходов заперты на засов, — рассказали в прокуратуре.
В спорткомплексе нет достаточного количества эвакуационных выходов. Сигналы автоматической пожарной системы не дублируются на пульт пожарной охраны, а эвакуационные выходы отделаны горючими материалами.
Собственники помещений должны устранить нарушения перед следующей проверкой.
ufa1.ru: последние новости
Уфимский пожарный со стажем: «Привыкнуть к звуку сирены невозможно» В Уфе в пристрое к жилому дому загорелась мастерская В Уфе эвакуируют «Мегу»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых186
Лавров сделал заявление года71
США предъявили России новое обвинение29
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте90
«Он не должен был сесть»19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
В России анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение