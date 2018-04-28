В Уфе из-за нарушений пожарной безопасности закрыли торговый центр и спорткомплекс

В столице республики завершились проверки, организованные сотрудниками МЧС прокуратурой . По их итогам приостановлена деятельность торгового центра «Азия» и «Центр развития „Восточный клуб“». В помещениях выявлены нарушения пожарной безопасности.

— В ТЦ неисправна автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения, а на цокольном этаже их вовсе нет. К тому же в здании нет вытяжной вентиляции, нарушена изоляция электропроводки. Доступ к пожарным кранам забит коробками, а двери эвакуационных выходов заперты на засов, — рассказали в прокуратуре.

В спорткомплексе нет достаточного количества эвакуационных выходов. Сигналы автоматической пожарной системы не дублируются на пульт пожарной охраны, а эвакуационные выходы отделаны горючими материалами.

Собственники помещений должны устранить нарушения перед следующей проверкой.