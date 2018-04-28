В Баку во время пожара в здании Trump Tower один человек отравился дымом 

БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Один человек отравился дымом во время пожара в здании Trump Tower в центре Баку, его состояние тяжелое, сообщил РИА Новости заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание состоит из 33 наземных этажей, имеет высоту 130 метров. В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что пожар потушен, причины будут обнародованы.
"Один человек отравился дымом во время пожара. Его состояние тяжелое, но врачи стараются", — сообщил Магсудов.
В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.