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В Волгоградской области ввели режим ограничения пребывания людей в лесах
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В Волгоградской области ввели режим ограничения пребывания людей в лесах 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
С 28 апреля в Волгоградской области вводится режим ограничения посещения лесов и въезда в них транспортных средств.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, за соблюдением режима будут следить инспекторы комитета природных ресурсов, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений. Для информирования населения об ограничениях пребывания в лесах будут установлены предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты. Тем, кто будет отдыхать на природе, специалисты комитета рекомендуют выбрать организованные формы экологического туризма. Напомним, в настоящее время во всех районах области проводится противопожарная опашка территорий, проходят учебные сборы с участием руководителей органов местного самоуправления.
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