Около восьми тысяч цветов высадили в Мещанском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 26 апреля высадили на территории района около восьми тысяч цветов. Новые растения появились на придомовых территориях.

— Мы посадили во дворах фиалки сорта «Виола», бархотки и петуньи, — уточнил Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник». — В работах поучаствовали около 60 человек.

Новые цветы появились по следующим адресам: Большой Сухаревский переулок, дом 13 и дом 6/8; улица Трубная, дом 29; Рождественский бульвар, дом 23; и Печатников переулок, дом 26 и дом 22. Сотрудники «Жилищника» продолжат высаживать растения в других дворах района.