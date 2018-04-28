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Около восьми тысяч цветов высадили в Мещанском районе
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Около восьми тысяч цветов высадили в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 26 апреля высадили на территории района около восьми тысяч цветов. Новые растения появились на придомовых территориях.
— Мы посадили во дворах фиалки сорта «Виола», бархотки и петуньи, — уточнил Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник». — В работах поучаствовали около 60 человек.
Новые цветы появились по следующим адресам: Большой Сухаревский переулок, дом 13 и дом 6/8; улица Трубная, дом 29; Рождественский бульвар, дом 23; и Печатников переулок, дом 26 и дом 22. Сотрудники «Жилищника» продолжат высаживать растения в других дворах района.
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