Диалог с жителями: москвичи рассказали о частичном обрушении дома

Как известно, на территории Мещанского района 15 апреля произошло чрезвычайное происшествие — частичное обрушение здания по адресу: Пушкарев переулок, дом 12.

Напомним, что оно представляло собой кирпичную постройку, возведенную в 1917 году, сам же дом, отселеный более десяти лет назад, не эксплуатировался. Из-за угрозы дальнейшего обрушения городские власти приняли решение эвакуировать жителей соседних многоквартирных домов по адресам: Пушкарев переулок, дом 8 и дом 10; Большой Сергиевский переулок, дом 9 и дом 11 В течение срока проведения контр-аварийных работ, все жителями имели возможность проживать в гостиницах на территории Мещанского района — на ул. Сретенка, на Олимпийском проспекте.

В настоящее время жители благополучно вернулись в свои квартиры и их здоровью ничего не угрожает. Мы решили встретиться с очевидцами случившегося и узнать, как обстояли дела в тот воскресный вечер, 15 апреля.

Мамотенко Лариса Ивановна, жительница дома 11 по Большому Сергиевскому переулку охотно поделилась с нами впечатлениями:

— К счастью для нас, жителей соседних домов, все прошло безболезненно. Мы были окружены заботой со стороны руководства города, округа и района. Организация всех мероприятий, и сама работа по сносу здания, была достойной, — рассказывает Лариса Ивановна. — Все было четко спланировано, даже в момент эвакуации не было никакой паники.

Как вы узнали о необходимости эвакуации?

— Мы сначала не поверили, даже посмеялись, что сейчас вернемся домой. Но потом сотрудники МЧС и управы нам объяснили ситуацию и сказали, что все должны собраться в пункте временного размещения — в школе № 2054 (улица Трубная, дом 36). После этого, — вспоминает Лариса Ивановна, — мы собрали все необходимые вещи, так как нас заранее предупредили, что эвакуация займет не один день. Родители успели даже школьные принадлежности и форму взять для своих детей, чтобы те не пропускали занятия.

Была возможность у людей дальше продолжать заниматься повседневными делами?

— Конечно, нас же не выселили за полярный круг!

Как происходил сам процесс расселения?

— Как нам и сказали, мы пришли в штаб временного размещения. Люди регистрировались, здесь же организован был горячий чай с бутербродами. Каждому жителю уделяли отдельное внимание, интересовались нашим состоянием. После нам сообщили, что тех, кто захочет, будут расселять по гостиницам в нашем районе, предварительно опросив, кому, где будет удобнее. Были и те, кто не захотел ехать в гостиницы, а решил остановиться у родственников.