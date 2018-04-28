Особый противопожарный режим ввели на территории Оренбургской области 

ОРЕНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти ввели особый противопожарный режим в Оренбургской области с 28 апреля в связи с угрозой природных пожаров, сообщили в правительстве региона.
"Постановлением правительства Оренбургской области на территории региона с 28 апреля вводится особый противопожарный режим", — уточнили в правительстве.
Областному министерству лесного и охотничьего хозяйства необходимо обеспечить круглосуточное дежурство пожарно-химических станций, провести опашку лесонасаждений, уборку сухих горючих материалов на территории лесного фонда.
Постановлением вводится запрет на сжигание мусора и других горючих материалов, разведение костров на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, степных массивов, лесонасаждений.
Ранее в субботу в регионе произошел крупный пожар — в селе Вторая Ивановка Сорочинского городского округа в результате пала сухой травы на площади около 2 га огонь сгорел жилой дом, а также огнем были повреждены хозяйственные постройки на общей площади около 200 кв. м.