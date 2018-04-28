Не проходить мимо: в Оренбуржье введен особый противопожарный режим

28 апреля в Оренбургской области указам правительства региона регионе введен особый противопожарный режим.

Запрещается выжигать сухие травы и разводить костры, сжигать мусор в населенных пунктах, дачах, степях и лесах.

Сотрудники ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» призывают оренбуржцев, не оставаться безучастными очевидцами поджогов травы и лесных пожаров. Нужно самостоятельно попытаться потушить небольшой травяной пал вдоль дороги или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра. В случаях серьезных возгораний, важно как можно быстрее сообщите о пожаре по телефону — 01 (сотовая связь — 112).