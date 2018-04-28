За мангал в лесу могут оштрафовать. Нижегородцам напомнили об ответственности за «игры с огнем»

В это время в период при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах запрещается разведение костров, использование мангалов, сжигание мусора. Посещение лесов также под запретом, за исключением тех случаев, когда через них проходит дорога, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области Информировать население о классе пожарной опасности рекомендовано органам местного самоуправления Нижегородской области — через СМИ и на сайтах администраций районов. Не лишним будет помнить об ответственности за «игры с огнем». Например, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч.3 ст.8.32 КоАП РФ ) штраф для граждан составит 4–5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20–40 тысяч рублей, для юридических лиц — 300–500 тысяч рублей. Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог. Ранее мы рассказывали о 5 причинах, почему нельзя жечь траву.