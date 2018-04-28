Спасатели и силовики Зеленограда потренировались в преддверии лета

Подразделения окружного МЧС МВД , городских служб, префектуры округа, а также команды добровольных пожарных приняли участие в практической отработке действий по тушению природного пожара.

По сообщению пресс-службы МЧС, учения были проведены с целью отработки вопросов тактики тушения лесных пожаров, обучения правилам безопасности лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров. «Согласно вводной тренировке, развитие пожара создало угрозу распространения огня на ближайшие жилые дома. Совместными действиями возгорание было полностью ликвидировано», — рассказали представители МЧС. Спасатели также обратились ко всем зеленоградцам с просьбой быть осторожными в обращении с огнем. «Выезжая на природу, не забывайте, что небрежно брошенный окурок или спичка могут стать причиной лесного пожара», — говорится в обращении.