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В Баку потушили пожар в здании Trump Tower
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В Баку потушили пожар в здании Trump Tower 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, выясняются причины происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"Пожар потушен. О причинах общественность будет проинформирована", — сказали в пресс-службе.
Здание Trump Tower Baku состоит из 33 наземных этажей, его высота составляет 130 метров.
В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран, в частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто.
В Баку загорелся небоскреб Trump Tower. #Баку #trumptowerfire pic.twitter.com/BukksWB6wX
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.
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Источник сообщил о гибели двоих детей при пожаре в Брянской области Пожарный из "Зимней вишни" написал письмо из СИЗО В Баку во время пожара в здании Trump Tower один человек отравился дымом
Комментарии  Ещё 8 источников 
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