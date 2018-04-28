Пожар в высотке Trump Tower в Баку потушен 

Пожарным удалось потушить пожар в здании Trump Tower в центре Баку, сейчас выясняются причины происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Высота 33-этажного здания Trump Tower Baku составляет 130 метров. Ранее сообщалось, что огонь охватил с 13 по 20 этажи. По предварительным данным, никто не пострадал.
В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа — Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран, в частности, в Азербайджане. Там почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто.