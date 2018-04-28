Пожар в Trump Tower в Баку потушен 

Пожар в высотном здании Trump Tower в азербайджанской столице потушен. Как сообщают местные СМИ, в результате возгорания пострадал один человек.
"Отравление дымом получил один человек, в настоящее время он находится под нашим наблюдением", — проинформировали в Клиническом медицинском центре.
Причина пожара пока не установлена. Задымление произошло на последнем этаже, затем возгорание охватило несколько этажей. К борьбе с огнем были привлечены шесть пожарных расчетов.
33-этажная башня Trump Tower является одним из пяти высочайших зданий Азербайджана. Ее строительство началось в 2008 году и практически было завершено к 2015-му. В настоящее время внутри продолжаются отделочные работы. После избрания Дональда Трампа президентом США его имя было убрано из названия здания.