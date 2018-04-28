Пожар в Trump Tower в Баку потушен

Пожар в высотном здании Trump Tower в азербайджанской столице потушен. Как сообщают местные СМИ, в результате возгорания пострадал один человек.

"Отравление дымом получил один человек, в настоящее время он находится под нашим наблюдением", — проинформировали в Клиническом медицинском центре.

Причина пожара пока не установлена. Задымление произошло на последнем этаже, затем возгорание охватило несколько этажей. К борьбе с огнем были привлечены шесть пожарных расчетов.