Рослесхоз заявил об износе противопожарной техники на 80%

На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Амурской области Валентик заявил, что предварительно отрабатывает возможность включения в госпрограмму по развитию лесного хозяйства субсидий на лесопожарную технику.

Износ техники, которая используется для лесовосстановления, составляет более 80% по РФ — Иван Валентик.

По его словам, в 2019 году доходы от лесного хозяйства должны принести порядка девяти миллионов рублей.

Субвенции на обновление парка техники для лесхозов, напомнил чиновник, для регионов не предусмотрены. Ограничения на это накладывает бюджетный кодекс.

Субъектам РФ приходится самостоятельно искать финансы, если решение по субсидиям будет положительным.

С начала 2018 года в России зафиксировано свыше тысячи лесных пожаров. Они охватили территории общей площадью более 500 тысяч гектаров. В Рослесхозе заметили, что наиболее тяжело ситуация складывается на Дальнем Востоке.