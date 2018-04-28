Мужчина погиб на пожаре в Краснобаковском районе из-за несправного электроприбора

На пожаре в жилом доме в поселке Затон Краснобаковского района погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Сигнал о происшествии поступил спасателям около трех часов утра, к моменту прибытия первых расчетов дом был полностью охвачен огнем.

Несмотря на то, что пожарные приехали всего спустя три минуты после вызова, строение сгорело полностью — пожар был поздно обнаружен. На месте возгорания было найдено тело погибшего мужчины. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Всего за минувшие сутки на территории области произошло девять пожаров. Огнем повреждены пять личных жилых домов, два строения, одна квартира и один автомобиль.

Причиной трех происшествий стало нарушение правил эксплуатации электроприборов, еще в двух случаях причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Один пожар произошел по причине неисправности печи и дымохода, еще в трех случаях предполагается поджог.