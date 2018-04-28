В Омской области запустили горячую линию для сообщений о пожарах в лесах 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 28 апреля, в омском регионе объявили о начале пожароопасного сезона в лесах. Омичам запрещается разжигать костры в лесах. В противном случае нарушителям грозит штраф — для граждан составит 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 25тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.
Кроме того, омичей просят в случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу Главного управления лесного хозяйства Омской области по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.