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В трех муниципалитетах КЧР объявлена чрезвычайная пожароопасность
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В трех муниципалитетах КЧР объявлена чрезвычайная пожароопасность 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЧЕРКЕССК, 28 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии (КЧР) объявило в субботу экстренное предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров в ближайшие трое суток в центральных районах республики.
"По данным ГУ «Карачаево-Черкесский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 29 апреля по 1 мая в центральных районах КЧР — Зеленчукский и Карачаевский, а также в Карачаевского городском округе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует в муниципалитетах организовать работу межведомственных оперативных групп по контролю за лесопожарной обстановкой, ввести режим повышенной готовности и дежурство наблюдателей на наиболее опасных участках.
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