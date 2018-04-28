В трех муниципалитетах КЧР объявлена чрезвычайная пожароопасность

ЧЕРКЕССК , 28 апреля. / ТАСС /. Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии (КЧР) объявило в субботу экстренное предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров в ближайшие трое суток в центральных районах республики.

"По данным ГУ «Карачаево-Черкесский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 29 апреля по 1 мая в центральных районах КЧР — Зеленчукский и Карачаевский, а также в Карачаевского городском округе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует в муниципалитетах организовать работу межведомственных оперативных групп по контролю за лесопожарной обстановкой, ввести режим повышенной готовности и дежурство наблюдателей на наиболее опасных участках.