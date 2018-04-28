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Причиной утечки газа в Оренбургском районе мог стать дефект трубы
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Причиной утечки газа в Оренбургском районе мог стать дефект трубы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Разгерметизация трубопровода, которая привела к выбросу газа в Оренбургском районе, могла произойти из-за дефекта трубы или брака сварочных швов.
Такие версии были озвучены на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Оренбургского района. Происшествие случилось на новом участке трубопровода, который был установлен в марте. Площадь загрязнения — 250 кв. метров. Ситуация находится под контролем. Предприняты все необходимые меры по устранению негативных последствий аварии.
Последствия выброса газа признаны не попадающими под критерии ЧС.
На место ЧП выезжали губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе с главой регионального МЧС Александром Зеновым. Три передвижные лаборатории следят за уровнем предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ воздуха.
По оперативной информации ГУ МЧС региона, погибших и пострадавших нет.
Напомним, 28 апреля в половине двенадцатого дня произошла разгерметизации трубопровода в районе села Паника Оренбургского района. Сильный запах сероводорода ощущался в поселке Экодолье, жилом комплексе Приуралье, Ивановских садах, жилом комплексе Перовский, селе Паника. В первый час фиксировались краткосрочные превышения ПДК, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются. Утечка газа ликвидирована.
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