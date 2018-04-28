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МЧС рекомендует ввести особый противопожарный режим в Сибири и на Дальнем Востоке
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МЧС рекомендует ввести особый противопожарный режим в Сибири и на Дальнем Востоке 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим на время праздников необходимо ввести во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, считает глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы рекомендуем ввести особый противопожарный режим, а также, где необходимо, режим чрезвычайной ситуации во всех регионах Сибири и Дальнего Востока на весь период праздников и заняться профилактической работой", — сказал он в ходе оперативного совещания в МЧС, где обсуждалась ситуация с природными лесными пожарами.
Пучков также поручил проработать все вопросы безопасности в период весенних праздников. «Там, где у нас сложная обстановка, проверьте все сводные планы тушения пожаров. Приоритет нашей работы — защита населенных пунктов, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и экономики от огня», — сказал он.
Обращаясь к руководителям регионов, Пучков отметил, что МЧС готово выделить тяжелую авиацию для тушения пожаров. «У нас впереди большие праздники. Я попрошу еще раз всех руководителей на местах организовать разъяснительную работу с населением, проверить готовность всей системы профилактической работы на дачных участках и на других объектах, в том числе в местах отдыха людей на природе», — отметил Пучков.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, с начала периода лесных пожаров совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 11 населенных пунктов, где проживают более 30,4 тыс. человек. В тушении пожаров задействованы шесть воздушных судов МЧС России, которые работают в Приморском, Забайкальском краях, Амурской области, где складывается наиболее сложная ситуация с природными пожарами.
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