МЧС рекомендует ввести особый противопожарный режим в Сибири и на Дальнем Востоке

"Мы рекомендуем ввести особый противопожарный режим, а также, где необходимо, режим чрезвычайной ситуации во всех регионах Сибири и Дальнего Востока на весь период праздников и заняться профилактической работой", — сказал он в ходе оперативного совещания в МЧС, где обсуждалась ситуация с природными лесными пожарами.

Пучков также поручил проработать все вопросы безопасности в период весенних праздников. «Там, где у нас сложная обстановка, проверьте все сводные планы тушения пожаров. Приоритет нашей работы — защита населенных пунктов, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и экономики от огня», — сказал он.

Обращаясь к руководителям регионов, Пучков отметил, что МЧС готово выделить тяжелую авиацию для тушения пожаров. «У нас впереди большие праздники. Я попрошу еще раз всех руководителей на местах организовать разъяснительную работу с населением, проверить готовность всей системы профилактической работы на дачных участках и на других объектах, в том числе в местах отдыха людей на природе», — отметил Пучков.