Администрация Дзержинска организует патрулирование лесов в пожароопасный период 

Администрация Дзержинска организует патрулирование лесов в пожароопасный периодС 29 апреля в целях обеспечения безопасности в пожароопасный период администрация Дзержинска организует патрулирование лесов и населенных пунктов двумя мобильными группами в выходные нерабочие и праздничные дни по четырем маршрутам:
— автомагистраль М7 «Москва-Н. Новгород», п. Пыра и прилегающие лесные кварталы Дзержинского лесничества севернее а/м М7 «Москва-Н. Новгород»;
— п. Желнино, п. Пушкино, п. Бабушкино и прилегающие к ним лесные кварталы, дорога в п. Решетиха и прилегающие к ней лесные кварталы, в районе детских оздоровительных лагерей, а также лесные кварталы в районе б. Космонавтов д.17, 17—а, 17—б, пр. Циолковского д.100, 102—а, больниц №4 и №7, Госпиталя ветеранов войн, в п. Свердлова, на ул. Ленинградской;
— лесные кварталы южнее автомагистрали М7 «Москва-Н. Новгород»;
— п. Дачный, п. Колодкино, п. Гавриловка, п. Юрьевец, п. Бабино, п. Игумново, п. Петряевка и прилегающие к ним лесные кварталы.
В состав патрульных групп входят представители администрации города, сотрудники управления МВД России по г. Дзержинску или отдела надзорной деятельности по г. Дзержинску управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что с 27 апреля 2018 года постановлением Правительства Нижегородской области на территории области, в том числе на землях лесного фонда введен особый противопожарный режим. В его рамках запрещается посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, проведение иных пожароопасных работ, использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного значения.
Администрация Дзержинска убедительно просит жителей городского округа не сжигать мусор, сухую траву и растительность как на своем приусадебном участке, так и на прилегающей территории. Разведение костров запрещено! В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно передать информацию по телефонам ЕДДС: 39-09-00, 112.