Администрация Дзержинска организует патрулирование лесов в пожароопасный период

Администрация Дзержинска организует патрулирование лесов в пожароопасный периодС 29 апреля в целях обеспечения безопасности в пожароопасный период администрация Дзержинска организует патрулирование лесов и населенных пунктов двумя мобильными группами в выходные нерабочие и праздничные дни по четырем маршрутам:

— автомагистраль М7 «Москва-Н. Новгород», п. Пыра и прилегающие лесные кварталы Дзержинского лесничества севернее а/м М7 «Москва-Н. Новгород»;

п. Желнино , п. Пушкино, п. Бабушкино и прилегающие к ним лесные кварталы, дорога в п. Решетиха и прилегающие к ней лесные кварталы, в районе детских оздоровительных лагерей, а также лесные кварталы в районе б. Космонавтов д.17, 17—а, 17—б, пр. Циолковского д.100, 102—а, больниц №4 и №7, Госпиталя ветеранов войн, в п. Свердлова, на ул. Ленинградской;

— лесные кварталы южнее автомагистрали М7 «Москва-Н. Новгород»;

— п. Дачный, п. Колодкино, п. Гавриловка , п. Юрьевец, п. Бабино, п. Игумново, п. Петряевка и прилегающие к ним лесные кварталы.

Напомним, что с 27 апреля 2018 года постановлением Правительства Нижегородской области на территории области, в том числе на землях лесного фонда введен особый противопожарный режим. В его рамках запрещается посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, проведение иных пожароопасных работ, использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного значения.

Администрация Дзержинска убедительно просит жителей городского округа не сжигать мусор, сухую траву и растительность как на своем приусадебном участке, так и на прилегающей территории. Разведение костров запрещено! В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно передать информацию по телефонам ЕДДС: 39-09-00, 112.