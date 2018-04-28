Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного о возгорании поступило сегодня в 4:42.
Пожар произошел в центре города. Горел двухэтажный частный дом в переулке Зеленом.
Очаг возгорания находился на втором этаже. Произошло обрушение металлической кровли. Площадь пожара составила 120 кв.м.
Огонь распространился на соседний недостроенный трехэтажный дом, повреждена кровля.
В ликвидации последствий были задействованы 6 пожарных расчетов сочинского гарнизона пожарной охраны.
В ведомстве уточнили, что предварительной причиной случившегося может являться поджог.