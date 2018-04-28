Пожар произошел в двухэтажном частном доме в Сочи 

27 апреля на пульт дежурного спасателя поступила информация о пожаре в двухэтажном частном доме в переулке Зеленом. Огонь охватил 120 квадратных метров. Предположительная причина — поджог. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».
Загорелся второй этаж с обивкой из сайдинга с утеплителем. Обрушилась часть металлической кровли. Пострадала крыша соседнего недостроенного трехэтажного дома.
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пресс-служба
Почти 40 минут понадобилось спасателям, чтобы потушить огонь. В работе были задействованы шесть пожарных расчетов. При возгорании спасли двоих человек. Никто не пострадал.
В Баку загорелось одно из высочайших зданий Азербайджана, известное как Trump Tower. Сообщений о жертвах или пострадавших пока нет.