Евгений Куйвашев поздравил сотрудников противопожарной службы региона с профессиональным праздником

Как отметил глава региона, профессия пожарных принадлежит к числу тех редких профессий, которые на протяжении веков сохраняют неизменную актуальность и особый смысл. Меняются техника и экипировка, совершенствуются технологии и средства тушения пожаров, но неизменным остаются личное мужество, высокая оперативность, ответственность и профессионализм, необходимые для спасения людей из огненной стихии.

Противопожарная служба Свердловской области — это сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, в котором трудится более 9 тысяч человек. Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ликвидируют более 10 тысяч пожаров и загораний, последствия около 500 дорожно-транспортных происшествий. Оперативные действия уральских огнеборцев в минувшем году позволили спасти жизни более 5 тысяч наших земляков.

Евгений Куйвашев отметил, что в Свердловской области активно развивается пожарное добровольчество. В этом году число добровольных пожарных, которые участвуют в тушении пожаров и ведут активную профилактическую работу, организуют круглосуточное дежурство по охране населенных пунктов от пожаров, превысило 3 тысячи человек.

Областные власти стремятся оказать всестороннюю поддержку в совершенствовании и обеспечении условий для эффективной работы уральских пожарных. В рамках реализации государственной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области» выделяются средства из областного бюджета на приобретение пожарной техники, профессиональной экипировки, боевой одежды. В 2018 году на эти цели предусмотрено около 43 миллионов рублей, а также на поддержку общественным объединениям добровольной пожарной охраны предусмотрено около 5 миллионов рублей. Программа также предполагает строительство новых пожарных депо в регионе, в плане этого года — строительство депо в селе Афанасьевское Ачитского городского округа.

Губернатор поблагодарил сотрудников и ветеранов противопожарной службы за самоотверженный труд, высокий профессионализм, оперативность, мужество и весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев.