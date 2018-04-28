Ещё
Готовите шашлыки на даче? Готовьте штраф!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Готовите шашлыки на даче? Готовьте штраф! 

Гастроном 50 минут назад
Фото: Гастроном
12 ситуаций, когда вас оштрафуют
Если вы жарите шашлык в мангале или в жаровне:
1. Расстояние от мангала с огнем до дачного домика меньше 5 м.
2. Над мангалом с огнем находятся ветви хвойных деревьев.
3. На участке торфяные почвы.
4. Скорость ветра выше 10 м/с.
5. В вашем районе объявлен особый противопожарный режим либо штормовое предупреждение.
6. Мангал не имеет ограждений, а скорость ветра достигает 5 м/с.
Если вы жарите шашлык, разведя костер на земле:
7. Расстояние до зданий и сооружений меньше 50 м.
8. Расстояние до лиственных деревьев меньше 30 м.
9. Расстояние до хвойных деревьев меньше 100 м.
10. Костер разведен прямо на земле — его можно разжигать только в ямах: глубиной не меньше 30 см и диаметром не больше 1 м.
11. Костер не окопан. По закону, место разведения огня нужно дополнительно отделить выкопанной полосой шириной не менее 40 см.
Особая ситуация:
12. Если вы жарите шашлык в регионе, где расположена дача, действует официальный приказ о введении противопожарного режима, либо если вы развели костер или используете мангал в неположенном месте, нарушая при этом режим пожарной безопасности.
Каков размер штрафа?
От 2 000 до 3 000 рублей, при отягчающих обстоятельствах — до 5 000 рублей. За нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима — от 2 000 до 4 000 рублей.
Кто вас накажет
МЧС. Но при условии, что они проводят специальный рейд и обнаружат ваше нарушение.
Гастроном: последние новости
Качество хлеба в России улучшилось Рост цен и безработицы волнуют россиян уже не так, как прежде Россияне останутся без потребительской корзины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»39
Трамп и Меркель «проехались» по России333
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост858
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте15
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение