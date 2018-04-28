Готовите шашлыки на даче? Готовьте штраф! 

12 ситуаций, когда вас оштрафуют
Если вы жарите шашлык в мангале или в жаровне:
1. Расстояние от мангала с огнем до дачного домика меньше 5 м.
2. Над мангалом с огнем находятся ветви хвойных деревьев.
3. На участке торфяные почвы.
4. Скорость ветра выше 10 м/с.
5. В вашем районе объявлен особый противопожарный режим либо штормовое предупреждение.
6. Мангал не имеет ограждений, а скорость ветра достигает 5 м/с.
Если вы жарите шашлык, разведя костер на земле:
7. Расстояние до зданий и сооружений меньше 50 м.
8. Расстояние до лиственных деревьев меньше 30 м.
9. Расстояние до хвойных деревьев меньше 100 м.
10. Костер разведен прямо на земле — его можно разжигать только в ямах: глубиной не меньше 30 см и диаметром не больше 1 м.
11. Костер не окопан. По закону, место разведения огня нужно дополнительно отделить выкопанной полосой шириной не менее 40 см.
Особая ситуация:
12. Если вы жарите шашлык в регионе, где расположена дача, действует официальный приказ о введении противопожарного режима, либо если вы развели костер или используете мангал в неположенном месте, нарушая при этом режим пожарной безопасности.
Каков размер штрафа?
От 2 000 до 3 000 рублей, при отягчающих обстоятельствах — до 5 000 рублей. За нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима — от 2 000 до 4 000 рублей.
Кто вас накажет
МЧС. Но при условии, что они проводят специальный рейд и обнаружат ваше нарушение.