Готовите шашлыки на даче? Готовьте штраф!

12 ситуаций, когда вас оштрафуют

Если вы жарите шашлык в мангале или в жаровне:

1. Расстояние от мангала с огнем до дачного домика меньше 5 м.

2. Над мангалом с огнем находятся ветви хвойных деревьев.

3. На участке торфяные почвы.

4. Скорость ветра выше 10 м/с.

5. В вашем районе объявлен особый противопожарный режим либо штормовое предупреждение.

6. Мангал не имеет ограждений, а скорость ветра достигает 5 м/с.

Если вы жарите шашлык, разведя костер на земле:

7. Расстояние до зданий и сооружений меньше 50 м.

8. Расстояние до лиственных деревьев меньше 30 м.

9. Расстояние до хвойных деревьев меньше 100 м.

10. Костер разведен прямо на земле — его можно разжигать только в ямах: глубиной не меньше 30 см и диаметром не больше 1 м.

11. Костер не окопан. По закону, место разведения огня нужно дополнительно отделить выкопанной полосой шириной не менее 40 см.

Особая ситуация:

12. Если вы жарите шашлык в регионе, где расположена дача, действует официальный приказ о введении противопожарного режима, либо если вы развели костер или используете мангал в неположенном месте, нарушая при этом режим пожарной безопасности.

Каков размер штрафа?

От 2 000 до 3 000 рублей, при отягчающих обстоятельствах — до 5 000 рублей. За нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима — от 2 000 до 4 000 рублей.

Кто вас накажет