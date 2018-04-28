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Второй пожар за день произошел в здании Trump Tower в Баку
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Второй пожар за день произошел в здании Trump Tower в Баку 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В настоящий момент на месте ЧП работают пожарники, передает РИА Новости.
В субботу, 28 апреля, стало известно о первом возгорании в Trump Tower. На борьбу с огнем прибыли пожарные во главе с замглавы МЧС Азербайджана Этибаром Мирзяевым.
Здание в форме паруса состоит из 33 этажей. Оно достигает в высоту 130 метров. В декабре 2016 года компания Дональда Трампа прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе в Азербайджане. В результате Trump Tower в Баку так и не открыли.
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