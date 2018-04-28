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МЧС возьмет под контроль дачные участки и села для недопущения природных пожаров
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МЧС возьмет под контроль дачные участки и села для недопущения природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. МЧС России возьмет под контроль в ближайшую неделю дачные участки и сельские поселения для недопущения природных пожаров и перехода огня на жилые строения. Соответствующее поручение дал своим подчиненным глава МЧС Владимир Пучков на оперативном совещании, где обсуждалась лесопожарная обстановка.
"С 30 апреля до 10 мая весь личный состав контрольно-надзорной службы должен работать в поле. Отправляйте их в садоводческие товарищества, на дачные участки, в отдаленные сельские поселения, проводите сход граждан и привлекайте старост к этой работе", — распорядился Пучков.
Он пояснил, что во многих регионах уже установилась жаркая и сухая погода. «Категорически должно быть запрещено выжигание сухой растительности в соответствии с нормативными требованиями. Никаких сельскохозяйственных палов быть не должно, нещадно штрафуйте нарушителей. Из-за одного нерадивого гражданина или работника пострадают десятки и сотни других, что категорически недопустимо», — подчеркнул глава МЧС.
В свою очередь директор департамента надзорной деятельности МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил, что проводятся профилактические противопожарные обследования мест проведения массовых мероприятий и населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также садоводческих некоммерческих объединений.
"С начала пожароопасного сезона в ходе 5,5 тыс. межведомственных рейдов и 11 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы надзорными органами МЧС России выявлено и пресечено свыше 11 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности", — сообщил Еникеев. Он уточнил, что за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены 88 органов местного самоуправления, свыше 400 должностных лиц, а также более 3 тыс. граждан. «Мы обязаны были привлечь их к ответственности, так как их противоправные действия угрожали людям и близлежащим территориям», — отметил Еникеев.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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