В ФСБ рассказали, что на самом деле антитеррористические правила для торговых центров разработал Минпромторг России 

Об этом говорится в ответе Национального антитеррористического комитета (НАК) , который поступил в адрес «ФедералПресс». Тема стала актуальной около месяца назад, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда заговорили о том, что существует противоречие между инструкциями ФСБ и МЧС. По требованиям «безопасников» выходы должны быть закрыты и якобы именно это привело к тому что люди не смогли выйти из «Зимней Вишни». В ответе на имя «Федерал Пресс» заместитель руководителя аппарата НАК А. Новиков ссылается на правила МЧС, установленные в 2009 году.
Из ответа НАК также следует, что требования антитерростической защищенности торговых объектов устанавливаются Министерством промышленности и торговли России. Документ, где содержатся эти правила, довольно свежий — правительство России утвердило его в октябре 2017 года. В Национальном антитерростическом комитете напомнили, что по пункту 33 этих правил пути эвакуации на торговых объектах должны быть свободны для передвижения людей и транспортных средств.
Напомним, пожар в «Зимней Вишне» случился Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта и унес жизни шестидесяти человек, среди них — 41 ребенка. Сразу после пожара известный урбанист и экс-сотрудник мэрии Москвы Григорий Ревзин рассказал о том, что правила пожарной безопасности для ТЦ избыточны, их устанавливают сразу несколько ведомств, в том числе и ФСБ, и это рождает неразбериху и коррупцию при эксплуатации ТЦ. Представители торговых центров эту позицию поддержали.