Тюменский магазин «ПОЛОВИК» оштрафован на 160 000 рублей

Тюмени, прокуратура и сотрудники МЧС России по Тюменской области провели проверку на соблюдение требований пожарной безопасности в магазине «ПОЛОВИК» по улице 50 лет Октября,122 и в складе расположенном в соседнем здании. По результатам проверки прокуратура в отношении арендатора — ООО «ПОЛ-ХОЛЛ» возбудила два административных дела по факту нарушения требований пожарной безопасности (часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ ). В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона.

В ходе проверки было установлено, что ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным, а в помещении для персонала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, в тамбуре основного выхода допускается хранение материалов.

«В складе не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. Для складских и технических помещений торгового зала не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены (огнетушители 2012 года, отсутствуют паспорта). Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты — при включении ручного пожарного извещателя в магазине и складе система оповещения не включилась. В ходе проверки были выявлены и другие нарушения», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры.

Вчера, 28 апреля, по результатам рассмотрения административных дел ООО «ПОЛ-ХОЛЛ» оштрафовано на 160 000 рублей.

Фото wikimapia.org.