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Спасатели Бурятии нашли двух туристов, заблудившихся в Восточных Саянах
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Спасатели Бурятии нашли двух туристов, заблудившихся в Восточных Саянах 

ТАСС 48 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС нашли двух туристов, которые в составе группы совершали восхождение на Мунку-Сардык и заблудились при спуске. Об этом сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по Бурятии.
"Сегодня ночью спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отыскали туристов, заблудившихся в горах Восточных Саян. Группа туристов отправилась покорять вершину Мунку-Сардык. Двое из группы, мужчина и женщина, заблудились при спуске и не вернулись в лагерь", — сообщили в ведомстве.
Информация о том, что пропали люди, была получена в час ночи, спасатели сразу же выдвинулись из района Стрелки на вершину. «В три часа туристов нашли в долине на высоте 1861 метр, травм и увечий они не получили», — сообщил оперативный дежурный БРПСС Павел Башта.
В МЧС напомнили, что в районе Мунку-Сардык в период с 27 апреля по 9 мая, популярного времени для восхождения альпинистов в горы, организовано дежурство спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. «Это делается для контроля безопасности туристов и оказания в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи. Месторасположение спасательных постов можно узнать по специальным баннерам», — добавили в региональном ГУ МЧС.
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