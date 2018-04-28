Спасатели Бурятии нашли двух туристов, заблудившихся в Восточных Саянах

УЛАН-УДЭ , 28 апреля. / ТАСС /. Сотрудники МЧС нашли двух туристов, которые в составе группы совершали восхождение на Мунку-Сардык и заблудились при спуске. Об этом сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по Бурятии.

"Сегодня ночью спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отыскали туристов, заблудившихся в горах Восточных Саян. Группа туристов отправилась покорять вершину Мунку-Сардык. Двое из группы, мужчина и женщина, заблудились при спуске и не вернулись в лагерь", — сообщили в ведомстве.

Информация о том, что пропали люди, была получена в час ночи, спасатели сразу же выдвинулись из района Стрелки на вершину. «В три часа туристов нашли в долине на высоте 1861 метр, травм и увечий они не получили», — сообщил оперативный дежурный БРПСС Павел Башта.

В МЧС напомнили, что в районе Мунку-Сардык в период с 27 апреля по 9 мая, популярного времени для восхождения альпинистов в горы, организовано дежурство спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. «Это делается для контроля безопасности туристов и оказания в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи. Месторасположение спасательных постов можно узнать по специальным баннерам», — добавили в региональном ГУ МЧС.