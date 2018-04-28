В Уфе в пристрое к жилому дому загорелась мастерская

В полдень в субботу, 28 апреля, на улице Зорге в столице республики произошел пожар: загорелась пристройка к жилому девятиэтажному дому под номером 31. Как рассказали местные жители, это помещение было забито автохламом: покрышками, запчастями. Там же стоял распиленный автомобиль.

— Именно он и загорелся: когда открыли ворота, он горел открытым огнем, — рассказала местная жительница.

По словам девушки, мужчины пытались погасить пламя своими силами — бегали с ведром и черпали воду из лужи, но вызвать пожарных даже не догадались. В итоге ей пришлось взять всё в свои руки и набрать 01.

Уже через три минуты спасатели были на месте и оперативно справились с возгоранием.

К счастью, обошлось без пострадавших.