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В Уфе в пристрое к жилому дому загорелась мастерская
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В Уфе в пристрое к жилому дому загорелась мастерская 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В полдень в субботу, 28 апреля, на улице Зорге в столице республики произошел пожар: загорелась пристройка к жилому девятиэтажному дому под номером 31. Как рассказали местные жители, это помещение было забито автохламом: покрышками, запчастями. Там же стоял распиленный автомобиль.
— Именно он и загорелся: когда открыли ворота, он горел открытым огнем, — рассказала местная жительница.
По словам девушки, мужчины пытались погасить пламя своими силами — бегали с ведром и черпали воду из лужи, но вызвать пожарных даже не догадались. В итоге ей пришлось взять всё в свои руки и набрать 01.
Уже через три минуты спасатели были на месте и оперативно справились с возгоранием.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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