Мост рушится и грозит заблокировать жителей приморского поселка

Разрушающийся мост соединяет поселок Преображение с остальной территорией Приморского края . Другой дороги из поселка нет. Местные жители просят власти починить мост. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Неделю назад направлял письмо в администрацию Приморского края и администрацию Лазовского района, ответы так и не получил… Просто наплевательское отношение к гражданам!

— негодует подписчик сообщества Primorye_online.

Чиновники краевой администрации приезжали в поселок, совещались, но что в итоге решили — для местных осталось тайной за семью печатями.

По мосту ОПАСНО, СТРАШНО ездить, ходить… Гвозди все наружу, доски поотрывались… Сейчас начался дачный сезон, все проезжающие машины груженые, приезжают фуры с города, поставщики с товаром… Мост жизненно необходим населению!

— местные жители.

Приморский край страдает от лесных пожаров. В регионе введен особый противопожарный режим. Федеральные власти выделили из бюджета допфинансирование на ликвидацию пожаров.