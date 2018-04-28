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Мост рушится и грозит заблокировать жителей приморского поселка
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Мост рушится и грозит заблокировать жителей приморского поселка 

360tv.ru 24 минуты назад
Разрушающийся мост соединяет поселок Преображение с остальной территорией Приморского края. Другой дороги из поселка нет. Местные жители просят власти починить мост. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Неделю назад направлял письмо в администрацию Приморского края и администрацию Лазовского района, ответы так и не получил… Просто наплевательское отношение к гражданам!
— негодует подписчик сообщества Primorye_online.
Чиновники краевой администрации приезжали в поселок, совещались, но что в итоге решили — для местных осталось тайной за семью печатями.
По мосту ОПАСНО, СТРАШНО ездить, ходить… Гвозди все наружу, доски поотрывались… Сейчас начался дачный сезон, все проезжающие машины груженые, приезжают фуры с города, поставщики с товаром… Мост жизненно необходим населению!
— местные жители.
Приморский край страдает от лесных пожаров. В регионе введен особый противопожарный режим. Федеральные власти выделили из бюджета допфинансирование на ликвидацию пожаров.
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