В Самарской области проверили пожарную безопасность зданий судов

В тренировках принимали участие судебные приставы и сотрудники МЧС . Как показал анализ — люди буквально за 2-3 минуты покидают здания, рассказывают в управлении.

Тренировка прошла и в здании самого ведомства. «Сигнал пожарной тревоги прозвучал ровно в 10:00. Уже через несколько секунд коридоры были заполнены сотрудниками. Без лишней суеты, но предельно быстро сотрудники управления покинули здание проведение через два эвакуационных выхода, — рассказывают в пресс-службе. — Через 3 минуты все сотрудники собрались на площадке перед зданием. Перекличка показала — весь коллектив Управления эвакуировался, в здании не осталось ни одного человека».

Кроме того в судах проводились внеплановая проверка систем внутреннего противопожарного водопровода и тестирование систем охранно-пожарной сигнализации судов.

В управлении Судебного департамента отмечают, что все здания судов оснащены средствами охранной и охранно-пожарной сигнализацией и системой голосового оповещения, в каждом здании имеются первичные средства пожаротушения, разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, ведутся специальные журналы инструктажа, а каждый сотрудник четко знает как действовать в случае чрезвычайной ситуации. В судах регулярно проводятся учения-тренировки, в которые закладывается момент внезапности.

Кроме того в этом году в рамках противопожарной профилактики запланировано проведение работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки в зданиях судов.