Ещё
В Самарской области проверили пожарную безопасность зданий судов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области проверили пожарную безопасность зданий судов 

Волга Ньюс 26 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В тренировках принимали участие судебные приставы и сотрудники МЧС. Как показал анализ — люди буквально за 2-3 минуты покидают здания, рассказывают в управлении.
Тренировка прошла и в здании самого ведомства. «Сигнал пожарной тревоги прозвучал ровно в 10:00. Уже через несколько секунд коридоры были заполнены сотрудниками. Без лишней суеты, но предельно быстро сотрудники управления покинули здание проведение через два эвакуационных выхода, — рассказывают в пресс-службе. — Через 3 минуты все сотрудники собрались на площадке перед зданием. Перекличка показала — весь коллектив Управления эвакуировался, в здании не осталось ни одного человека».
Кроме того в судах проводились внеплановая проверка систем внутреннего противопожарного водопровода и тестирование систем охранно-пожарной сигнализации судов.
В управлении Судебного департамента отмечают, что все здания судов оснащены средствами охранной и охранно-пожарной сигнализацией и системой голосового оповещения, в каждом здании имеются первичные средства пожаротушения, разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, ведутся специальные журналы инструктажа, а каждый сотрудник четко знает как действовать в случае чрезвычайной ситуации. В судах регулярно проводятся учения-тренировки, в которые закладывается момент внезапности.
Кроме того в этом году в рамках противопожарной профилактики запланировано проведение работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки в зданиях судов.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти, перелезая с балкона на балкон, упал с шестого этажа и погиб мужчина В поселке под Тольятти горела кровля многоквартирного дома В регионе при проверке торговых центров выявили 2153 нарушений пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России115
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост753
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО85
Россию назвали страной второго сорта316
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт82
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение