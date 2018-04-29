МЧС переведено в режим повышенной готовности на майские праздники 

ИРКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Все подразделения МЧС на период до окончания всех майских праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области.
"Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности", — сказал Пучков.
На особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.
Глава МЧС также рекомендовал всем службам Иркутской области также перейти в режим повышенной готовности.