МЧС будет работать в усиленном режиме на майских праздниках в Москве

Более 500 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность москвичей и гостей столицы в период проведения майских праздников, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В период майских праздников ожидается увеличение числа отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы. Личный состав Главного управления МЧС России по Москве будет работать в усиленном режиме несения службы», — говорится в сообщении

По данным пресс-службы, 1 мая в местах проведения массовых мероприятий пожарную безопасность на 30 объектах обеспечат 14 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 150 сотрудников МЧС и добровольных пожарных. 350 сотрудников столичного управления МЧС и добровольцев будут патрулировать лесопарковые зон в праздничные дни. Отдыхающим разъяснят правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров, а также напомнят, что на территории города Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах.

Особое внимание представителей столичного главка МЧС совместно с органами исполнительной власти и органами самоуправления будет уделено садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Инспектора проведут рейды, в ходе которых населению напомнят правила пожарной безопасности, а также о запрете палов сухой травы.

Безопасность людей на водных объектах Москвы обеспечат патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по столице, включая подвижные посты на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Также к данной работе будут привлекаться добровольные спасатели общественных организаций, осуществляющих обеспечение безопасности на водных объектах.

Кроме того, государственные инспекторы по маломерным судам проверят соблюдение судовладельцами правил управления маломерными судами. Также, инспекторами будет проводиться работа по приемке и допуску к эксплуатации баз стоянок маломерных судов, включая лодочные станции.

В случае необходимости сотрудники ГИМС готовы к ликвидации возгораний на береговой территории. Каждый катер оснащен средствами пожаротушения: пожарными мотопомпами и огнетушителями.