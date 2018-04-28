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Пожарные спасли тюменца из полыхавшего дома
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Пожарные спасли тюменца из полыхавшего дома 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени спасители эвакуировали жильца горящего дома на улице Интренациональной. Пожар произошел в областной столице сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра, пишет портал «Megatyumen.ru».
Как отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели прибыли на место через несколько минут после того, как в дежурную часть поступил звонок. В тушении участвовали восемь единиц техники и 22 пожарных. Спасатели эвакуировали из здания одного человека. Огнем повреждено 80 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Фото Евгения Поторочина
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