Пожарные спасли тюменца из полыхавшего дома 

В Тюмени спасители эвакуировали жильца горящего дома на улице Интренациональной. Пожар произошел в областной столице сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра, пишет портал «Megatyumen.ru».
Как отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели прибыли на место через несколько минут после того, как в дежурную часть поступил звонок. В тушении участвовали восемь единиц техники и 22 пожарных. Спасатели эвакуировали из здания одного человека. Огнем повреждено 80 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Фото Евгения Поторочина