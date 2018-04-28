Спасатели Ленобласти рассказали о подготовке к летнему сезону

Как передают «Санкт-Петербургские ведомости», два года назад правительством Ленобласти было запрещено поджигать сухую траву, однако это не сильно сократило количество пожаров. За поджигание травы местным жителям грозит штраф, даже если поджог обошелся без серьезных последствий. В случае пожара гражданам грозит уголовная ответственность.

Спасательные службы готовятся к лету. В состав пяти отрядов входят 171 человек, 27 лодок и один катер. Однако дежурство у водоемов должны организовывать муниципалитеты. Чаще всего к такой работе привлекают специалистов и волонтеров. Спасательные службы же будут реагировать только на вызовы.

«Все реки области очистились ото льда, группы взрывников на этой неделе сняты с дежурства. На реках было вскрыто 12 тысяч квадратных метров ледовых полей, в том числе зажоров. Больших подтоплений городов и поселков в Ленинградской области не было. Однако люди на воде гибнут. Только за последнюю неделю произошло три случая перевертывания лодок в Староладожском канале с гибелью людей, дважды машины проваливались под лед. Все это приводит к трагедиям из-за собственной безалаберности», — сообщил начальник областного управления по обеспечению гражданской защиты Александр Астафуров.

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