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Предварительной причиной пожара на Садовой в Самаре называют взрыв бытового газа
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Предварительной причиной пожара на Садовой в Самаре называют взрыв бытового газа 

ТРК Губерния 1 час назад
В результате происшествия пострадал 60-летний мужчина.
Накануне в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на улице Садовой, произошел серьезный пожар. Как ранее сообщала ТРК «ГУБЕРНИЯ», в результате возгорания пострадал 60-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице с ожогами тела различной степени тяжести, информирует СУ СК России по Самарской области. Следственный комитет приступил к доследственной проверке. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертиза. Процессуально решение будет принято по их результатам.
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