На Ангарской сносят многоэтажку, которую выдавали за частный дом

Екатеринбурге судебные приставы сносят многоэтажку на Ангарской, 39. Ее выявили в администрации Екатеринбурга в 2015 году — как явный пример многоквартирного жилья на землях под ИЖС. Здание владельцы пытались выдать за частный дом, разрешение на строительство которого получили в 2011 году. Но в здании было 29 помещений с возможностью установки отдельных санузлов и выходами в коридор. На большую стройку жаловались соседи строителей.

«Помимо этого, застройщик нарушил санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, нормативы градостроительного проектирования Свердловской области , а также нормы пожарной безопасности, — уточнили в службе судебных приставов. — Расстояние стен от дома до забора не позволяет проезд спецтехники для тушения пожара, что может привести к гибели людей. Ширина коридора в здании недопустима — она затрудняет и делает почти невозможной эвакуацию людей».

Суд постановил снести дом. Добровольно его хозяева это не сделали, и в начале апреля был объявлен конкурс по поиску подрядчика, который выполнит эти работы (стартовая цена госконтракта составила 950 тысяч рублей).