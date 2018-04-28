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На Ангарской сносят многоэтажку, которую выдавали за частный дом
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На Ангарской сносят многоэтажку, которую выдавали за частный дом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге судебные приставы сносят многоэтажку на Ангарской, 39. Ее выявили в администрации Екатеринбурга в 2015 году — как явный пример многоквартирного жилья на землях под ИЖС. Здание владельцы пытались выдать за частный дом, разрешение на строительство которого получили в 2011 году. Но в здании было 29 помещений с возможностью установки отдельных санузлов и выходами в коридор. На большую стройку жаловались соседи строителей.
«Помимо этого, застройщик нарушил санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, нормативы градостроительного проектирования Свердловской области, а также нормы пожарной безопасности, — уточнили в службе судебных приставов. — Расстояние стен от дома до забора не позволяет проезд спецтехники для тушения пожара, что может привести к гибели людей. Ширина коридора в здании недопустима — она затрудняет и делает почти невозможной эвакуацию людей».
Суд постановил снести дом. Добровольно его хозяева это не сделали, и в начале апреля был объявлен конкурс по поиску подрядчика, который выполнит эти работы (стартовая цена госконтракта составила 950 тысяч рублей).
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