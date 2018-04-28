В центре Томска горит ангар

"В 19.48 (15.48 мск) по местному времени поступило сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом ангаре на улице Енисейской", — сказал он.

По словам представителя ГУМЧС, возгорание локализовано, идет проливка конструкций.

По предварительной информации, площадь ангара составляет 800 квадратных метров, огнем охвачена половина. Площадь возгорания уточняется. На месте происшествия работают 15 единиц техники и около 40 человек.