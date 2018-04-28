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В центре Томска горит ангар
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В центре Томска горит ангар 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Ангар, в котором, по предварительным данным, находятся транспортные средства, горит в центре Томска, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В 19.48 (15.48 мск) по местному времени поступило сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом ангаре на улице Енисейской", — сказал он.
По словам представителя ГУМЧС, возгорание локализовано, идет проливка конструкций.
По предварительной информации, площадь ангара составляет 800 квадратных метров, огнем охвачена половина. Площадь возгорания уточняется. На месте происшествия работают 15 единиц техники и около 40 человек.
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