Грунт обвалился на рабочих при строительстве коллетора на Полевой: пострадавших доставили в больницу

В пятницу, 27 апреля, в Тюмени при строительстве коллектора на улице Полевой произошло ЧП. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В результате этого инцидента в больницу попали два человека. Информацию об этом подтвердили в МЧС и скорой помощи.

— Наши сотрудники помогли достать пострадавших из траншеи и перенесли их на носилках к машине медиков, — сообщил Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области . — Вызов поступил в 20.33, прибытие бригады в 20.44. Двое пациентов доставлены в ОКБ 2, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина , пресс-секретарь станции скорой помощи. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. На вопрос журналиста о том, что же произошло на объекте, в строительной компании ответить не смогли.

Тем не менее в тот же вечер, но несколькими часами ранее, здесь была еще одна авария. В результате нее без воды остались 65 домов в районе Дома Обороны.