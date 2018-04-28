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Грунт обвалился на рабочих при строительстве коллетора на Полевой: пострадавших доставили в больницу
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Грунт обвалился на рабочих при строительстве коллетора на Полевой: пострадавших доставили в больницу 

72.ru 39 минут назад
Фото: 72.ru
В пятницу, 27 апреля, в Тюмени при строительстве коллектора на улице Полевой произошло ЧП. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В результате этого инцидента в больницу попали два человека. Информацию об этом подтвердили в МЧС и скорой помощи.
— Наши сотрудники помогли достать пострадавших из траншеи и перенесли их на носилках к машине медиков, — сообщил Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области. — Вызов поступил в 20.33, прибытие бригады в 20.44. Двое пациентов доставлены в ОКБ 2, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. На вопрос журналиста о том, что же произошло на объекте, в строительной компании ответить не смогли.
Тем не менее в тот же вечер, но несколькими часами ранее, здесь была еще одна авария. В результате нее без воды остались 65 домов в районе Дома Обороны.
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