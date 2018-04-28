Рослесхоз выделит Приамурью дополнительно 80 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

"Мной принято решение о выделении 80 млн рублей на компенсацию затрат на тушение лесных пожаров [в Амурской области]. Эти средства будут выделены из резервного фонда Рослесхоза", — сказал Валентик на заседании оперативного штаба комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При этом руководитель Рослесхоза подчеркнул, что в дальнейшем возглавляемое им ведомство готово оперативно рассматривать обращения региональных властей о дополнительном финансировании.

"Мы понимаем, что та группировка, которая сегодня работает, значительна, и у людей, безусловно, должна быть уверенность, что затраты будут своевременно компенсированы, и не возникнет кредиторская задолженность, которая у нас была из года в год", — добавил Валентик.

По словам губернатора Александра Козлова, регион уже заключил контракты, связанные с тушением пожаров, на 135 млн рублей, при этом ранее он получил на эти цели 85 млн рублей.

"Мы уже работаем в долг. По прогнозам Росгидромета , неблагоприятная погода продлится в течение всего мая. И, чтобы отстоять май, нам дополнительно нужно 90-95 млн рублей", — сказал глава Приамурья.

Козлов отметил, что выделение дополнительных средств необходимо и для того, чтобы подготовиться к осеннему пожароопасному сезону: из-за климатических условий подготовка к осенним пожарам в Приамурье идет одновременно с тушением весенних пожаров.

Осадков не будет до 10 мая Глава Рослесхоза также сообщил, что в синоптики до 10 мая не обещают существенных осадков в Амурской области.

"По прогнозам, до 10 мая существенных осадков в Приамурье не ожидается", — сказал Валентик на заседании оперативного штаба комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он назвал ситуацию с лесными пожарами в Амурской области «достаточно сложной», но отметил, что в регионе фиксируют стабилизацию по новым и ликвидируемым очагам.

При этом руководитель Рослесхоза напомнил, что в майские праздники ситуация с природными пожарами традиционно осложняется, так как многие люди стараются выехать на природу, на дачи. В связи с этим Валентик призвал обеспечить надежную работу кордонов и не пускать людей в леса, поскольку в сложившейся ситуации новые очаги представляют большую угрозу. Также, по его словам, работников лесного хозяйства в майские праздники нужно перевести на круглосуточный режим работы с последующей компенсацией.