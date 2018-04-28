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Рослесхоз выделит Приамурью дополнительно 80 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
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Рослесхоз выделит Приамурью дополнительно 80 млн рублей на борьбу с лесными пожарами 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рослесхоз дополнительно выделит из резервного фонда 80 млн рублей на борьбу с лесными пожарами в Амурской области. Об этом в субботу в ходе рабочей поездки в регион сообщил глава ведомства Иван Валентик.
"Мной принято решение о выделении 80 млн рублей на компенсацию затрат на тушение лесных пожаров [в Амурской области]. Эти средства будут выделены из резервного фонда Рослесхоза", — сказал Валентик на заседании оперативного штаба комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При этом руководитель Рослесхоза подчеркнул, что в дальнейшем возглавляемое им ведомство готово оперативно рассматривать обращения региональных властей о дополнительном финансировании.
"Мы понимаем, что та группировка, которая сегодня работает, значительна, и у людей, безусловно, должна быть уверенность, что затраты будут своевременно компенсированы, и не возникнет кредиторская задолженность, которая у нас была из года в год", — добавил Валентик.
По словам губернатора Александра Козлова, регион уже заключил контракты, связанные с тушением пожаров, на 135 млн рублей, при этом ранее он получил на эти цели 85 млн рублей.
"Мы уже работаем в долг. По прогнозам Росгидромета, неблагоприятная погода продлится в течение всего мая. И, чтобы отстоять май, нам дополнительно нужно 90-95 млн рублей", — сказал глава Приамурья.
Козлов отметил, что выделение дополнительных средств необходимо и для того, чтобы подготовиться к осеннему пожароопасному сезону: из-за климатических условий подготовка к осенним пожарам в Приамурье идет одновременно с тушением весенних пожаров.
Осадков не будет до 10 мая  Глава Рослесхоза также сообщил, что в синоптики до 10 мая не обещают существенных осадков в Амурской области.
"По прогнозам, до 10 мая существенных осадков в Приамурье не ожидается", — сказал Валентик на заседании оперативного штаба комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он назвал ситуацию с лесными пожарами в Амурской области «достаточно сложной», но отметил, что в регионе фиксируют стабилизацию по новым и ликвидируемым очагам.
При этом руководитель Рослесхоза напомнил, что в майские праздники ситуация с природными пожарами традиционно осложняется, так как многие люди стараются выехать на природу, на дачи. В связи с этим Валентик призвал обеспечить надежную работу кордонов и не пускать людей в леса, поскольку в сложившейся ситуации новые очаги представляют большую угрозу. Также, по его словам, работников лесного хозяйства в майские праздники нужно перевести на круглосуточный режим работы с последующей компенсацией.
Амурская область лидирует в России по площади лесных пожаров. По данным регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности на утро субботы, в 12 районах Приамурья действуют 22 природных пожара. Огонь тушат 1,2 тыс. человек, задействовано 173 единицы техники, в том числе пять самолетов и пять вертолетов. На всей территории Приамурья введен режим чрезвычайной ситуации.
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